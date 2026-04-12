タレントの渡辺満里奈が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに野宮真貴、松本孝美と登壇した。

渡辺は普段の生活で大事にしていることを聞かれると「私はルーチンとかを決めない。夫（名倉潤）がなんでも決めるので、『そんなものぶち壊してしまえ！』っていつも言ってる（笑）」と会場を笑わせ、「楽しそうだなとか面白そうなことは躊躇（ちゅうちょ）しない。最近だと麻雀教室に通い始めて、やってみたらすっごい楽しくて。『麻雀っておじさんのものじゃん』ってやらなかったらこんな楽しい世界を知らなかったなって思うので、アンテナが動いたときにすぐにやってみるようにしてます」と明かした。

現在、５５歳で更年期を迎えたが「正直、鏡を見るのもつらい時はあるけど、マイナスばっかり考えるんじゃなく、その時にできるケアとか気持ちが上がるメイクとか、自分を受け入れて楽しめる方法を考えている」と肯定的に生活することの重要性を語った。

「遊ぶように生きよう」をメッセージに、豪華ゲストによるトークショーや商品展示を通して暮らしを豊かにするヒントを届けるイベント。会場には抽選で選ばれた計８００人が参加した。３人は「大人の女史会」として楽しく健康に幸せになれる情報を発信をしている。