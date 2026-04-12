◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節 川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）

東の首位に立つ鹿島は後半戦初陣を飾り、勝ち点３を積み上げた。後半に鈴木優磨、レオセアラがゴールを挙げ、２―０で勝利した。

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前半は川崎ペースの展開となったが、スコアは０―０のままハーフタイムを迎えた。鬼木達監督は「後半には自信があった」と語り、「前半をゼロで終えたことが勝負を決めたかなと思います」と振り返った。

後半開始から「攻撃的に出たいというチームへのメッセージ。前半はあっちサイドがやられていたが、守備的にいきたくなかった」と安西幸輝を左サイドバックで投入。そして開始１発目のプレーでＦＷ田川亨介が相手のポケットの位置を突くプレーで流れを引き寄せ、後半８分の高速カウンターからの先制点につなげた。

後半１９分には相手ＤＦが気を抜いた隙を突いてレオセアラが追加点。今ひとつのプレーが続いた鈴木優磨が１ゴール１アシストをマークして要所を締め、途中出場選手もそれぞれの役割を果たした。

２試合ぶりの勝利による今季８勝目に指揮官は「苦しい時間もあったが、最後まで体を張ったり、気持ちの部分でしっかりやってくれた」と選手の戦いを誇った。