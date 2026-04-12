日本代表の森保一監督が１２日、浦和―東京Ｖ戦視察後に取材対応し、負傷から復帰したアヤックスＤＦ板倉滉、冨安健洋について「２人はこれまでの代表を引っ張ってくれた選手でもあります。（板倉、冨安以外にも）けがで今、戦列を離れている選手たちも、これまで代表を引っ張ってくれた選手たちに関しては、状態を見て、最終的に招集できるかどうか決めていきたい」と言及した。

背中のけがなどで離脱していた板倉は、１１日のヘラクレス戦で１月１７日以来の先発出場。ボランチとして、後半２１分までプレーした。同ポジションを交代で引き継いだのが冨安で、英国遠征を辞退する原因となった右太ももの負傷から３月２２日以来の復帰を果たした。しかし同３０分過ぎに守備ライン裏に抜け出した相手ＦＷを倒し、ＶＡＲチェックの末に同３６分に一発退場となった。

また森保監督は、日本代表でも守備固めの際に、板倉、冨安をボランチ起用するアイデアも持っていることも明かした。「ボランチとして、６番のポジションでは試合のコントロールできて、高さもあって、（相手を）止められる選手。なかなか（代表で）テストする機会はないが、選択肢としてはいつも考えています。トミ（冨安）は時間が短かったが、（板倉）滉は相手が高さで来た時にはじき返して、止めて、そこから攻撃に移るプレーもあった。これは（日本代表としても）オプションとしてできる、と感じながら見ていました」と、イメージを膨らませていた。