「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）「お久しぶりすぎる」ロングヘアで雰囲気ガラリ「一瞬誰かわからなかった」「美貌が際立つ」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングヘア姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「お人形さんみたい」大胆イメチェンヘア
きぃーちゃんは「ロングにしたよおおおおお お久しぶりすぎる」と言葉を添えて、写真を投稿。日頃のストレートボブから一転した、バングのある暗めの髪色のストレートロングヘアとなっている。
また「イベント六本木ヒルズアリーナ登壇 もう少しで出番でし」とも言葉を添えており、その後のストーリーズでは登壇したイベント「今日行く？韓国！旅FESTIVAL」でファンが撮影してくれた、ロングヘア姿を再投稿もしている。
この投稿は「暗髪ロングが似合いすぎ」「一瞬誰かわからなかった」「美貌が際立つヘアスタイル」「お人形さんみたい」「雰囲気全然違う」などと注目を集めている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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◆きぃーちゃん、ロングヘア姿公開
きぃーちゃんは「ロングにしたよおおおおお お久しぶりすぎる」と言葉を添えて、写真を投稿。日頃のストレートボブから一転した、バングのある暗めの髪色のストレートロングヘアとなっている。
◆きぃーちゃんの投稿に反響
この投稿は「暗髪ロングが似合いすぎ」「一瞬誰かわからなかった」「美貌が際立つヘアスタイル」「お人形さんみたい」「雰囲気全然違う」などと注目を集めている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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