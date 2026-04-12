「バチェラー4」休井美郷、夫手作りのダイエットディナー公開「最高の旦那さま」「ずっとラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/12】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が作ってくれた夕食の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真「バチェラー」出身美女「美味しそう」と話題の夫手作りのディナー
休井は「＃ダイエット期間」のハッシュタグとともに、「夜はお昼の残りのサラダと夫がお肉を焼いてくれていました」と綴って4月11日の夕食だという食卓を披露。夫が焼いてくれたという絶妙な焼き加減のステーキがスライスされてプレートに美しく並べられており、その後にサラダが並んでいる。
この投稿に「最高の旦那さま」「ずっとラブラブ」「旦那さん優しすぎる」「お肉の焼き加減が完璧」「ダイエット中でもこんなに豪華なご飯なら頑張れそう」「仲の良さが伝わってきて羨ましい」「理想の夫婦」などと反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「美味しそう」と話題の夫手作りのディナー
◆休井美郷、夫が焼いた“ダイエット夕食”披露
休井は「＃ダイエット期間」のハッシュタグとともに、「夜はお昼の残りのサラダと夫がお肉を焼いてくれていました」と綴って4月11日の夕食だという食卓を披露。夫が焼いてくれたという絶妙な焼き加減のステーキがスライスされてプレートに美しく並べられており、その後にサラダが並んでいる。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に「最高の旦那さま」「ずっとラブラブ」「旦那さん優しすぎる」「お肉の焼き加減が完璧」「ダイエット中でもこんなに豪華なご飯なら頑張れそう」「仲の良さが伝わってきて羨ましい」「理想の夫婦」などと反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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