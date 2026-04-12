見取り図のリリーがR-1王者に強めのツッコミを入れ、芸人たちが騒然となる場面があった。

【映像】芸人騒然の“グーパン”シーン

4月12日、『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が生放送され、本番前の控室リポートで、「R-1グランプリ2026」王者の今井らいぱちにスポットライトが当たった。

前に出た今井らいぱちが「みんなでR-1最後の名言いきましょうか！」と周囲の芸人たちを元気よくあおり、「できた、できた、優勝できた！」と叫びながら勢いよく拳を前に突き上げた。しかし、見取り図の盛山からすかさず「みんなで合うわけないやろ（笑）」と的確なツッコミが入る。

それでも今井らいぱちはめげず、「じゃあもう1個の！」と再びテンションを上げ、「ピン芸人今井らいぱち、ここにありです！」と声高らかに宣言。その次の瞬間、リリーが今井らいぱちの左頬にまさかの“グーパンツッコミ”を炸裂させた。

突然の物理的なツッコミに、芸人たちは「グーだめ！」と一気に騒然となる。当の今井らいぱちは左頬を押さえながら「それはダメだよ〜」と嘆き、相方の盛山も「久しぶりに拳見た」と驚いた様子を見せた。

この予測不能な展開に、視聴者からは「グーパンww」「グーはダメw」「グーはあかんww」といったコメントが寄せられ、大きな盛り上がりを見せていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）