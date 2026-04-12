■全国の13日の天気

北日本に強風をもたらした低気圧は、オホーツク海をゆっくり北上して離れていきそうです。ただ、北海道の上空には寒気が流れ込み、雨雲が発生しやすいでしょう。晴れ間はあっても急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。東北から東海付近は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。一方、西日本は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、九州や四国は、雨の降る所がありそうです。

最低気温は、東日本や北日本で12日より低く、霜のおりる所があるでしょう。日中は、北日本や北陸で12日より大幅に高く、季節先取りの陽気となりそうです。甲府は27℃、福島は26℃まで上がる見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌 7℃（＋4 5月上旬）

仙台 6℃（-3 平年並み）

新潟 7℃（-2 平年並み）

東京都心 13℃（-1 5月上旬）

名古屋 11℃（-3 4月下旬）

大阪 13℃（-1 4月下旬）

広島 13℃（±0 5月上旬）

高知 15℃（＋1 5月中旬）

福岡 15℃（±0 5月上旬）

鹿児島 15℃（-1 4月下旬）

那覇 24℃（＋1 6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 13℃（＋3 4月下旬）

仙台 24℃（＋6 6月下旬）

新潟 21℃（＋6 5月中旬）

東京都心 24℃（±0 5月中旬）

名古屋 24℃（-1 5月中旬）

大阪 24℃（＋1 5月上旬）

広島 23℃（±0 5月上旬）

高知 22℃（-3 4月下旬）

福岡 22℃（±0 4月下旬）

鹿児島 21℃（-1 4月上旬）

那覇 28℃（±0 5月下旬）

■全国の週間予報西日本は雲の広がりやすい天気が続くでしょう。九州は雨の降る日が多く、中国四国や近畿も15日は雨。17日から18日頃も雨の降る所が多くなりそうです。東日本も、15日は各地で雨が降るでしょう。北日本では、17日にかけて晴れ間の出る日が多い見込みです。