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■全国の13日の天気
北日本に強風をもたらした低気圧は、オホーツク海をゆっくり北上して離れていきそうです。ただ、北海道の上空には寒気が流れ込み、雨雲が発生しやすいでしょう。晴れ間はあっても急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。東北から東海付近は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。一方、西日本は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、九州や四国は、雨の降る所がありそうです。

最低気温は、東日本や北日本で12日より低く、霜のおりる所があるでしょう。日中は、北日本や北陸で12日より大幅に高く、季節先取りの陽気となりそうです。甲府は27℃、福島は26℃まで上がる見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　7℃（＋4　5月上旬）
仙台　　　6℃（-3　平年並み）
新潟　　　7℃（-2　平年並み）
東京都心　13℃（-1　5月上旬）
名古屋　　11℃（-3　4月下旬）
大阪　　　13℃（-1　4月下旬）
広島　　　13℃（±0　5月上旬）
高知　　　15℃（＋1　5月中旬）
福岡　　　15℃（±0　5月上旬）
鹿児島　　15℃（-1　4月下旬）
那覇　　　24℃（＋1　6月上旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　13℃（＋3　4月下旬）
仙台　　　24℃（＋6　6月下旬）
新潟　　　21℃（＋6　5月中旬）
東京都心　24℃（±0　5月中旬）
名古屋　　24℃（-1　5月中旬）
大阪　　　24℃（＋1　5月上旬）
広島　　　23℃（±0　5月上旬）
高知　　　22℃（-3　4月下旬）
福岡　　　22℃（±0　4月下旬）
鹿児島　　21℃（-1　4月上旬）
那覇　　　28℃（±0　5月下旬）

■全国の週間予報
西日本は雲の広がりやすい天気が続くでしょう。九州は雨の降る日が多く、中国四国や近畿も15日は雨。17日から18日頃も雨の降る所が多くなりそうです。東日本も、15日は各地で雨が降るでしょう。北日本では、17日にかけて晴れ間の出る日が多い見込みです。