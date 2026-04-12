梅田サイファー、新曲「笑う」配信リリース決定！3rdアルバム『HAPPY RETENTION』発の新曲＆Remix2曲を収録

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梅田サイファーの新曲「笑う」が、4月19日に配信リリースされることが発表された。

■「笑う」は3rdアルバム収録の「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲！

「笑う」は、昨年リリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲で、ユーモアと温かさに満ちた、前向きな人生賛歌に仕上がっている。

さらに、本作には『HAPPY RETENTION』収録楽曲のRemix音源として、「みんなのおかげ - みんなでRemix」「HAPPY RETENTION - Drum and 単位 Remix」の2曲もあわせて収録される。

また、本日よりPre-add／Pre-saveもスタート。Apple MusicおよびSpotifyにて「笑う」を事前予約したユーザーは、特典として収録楽曲3曲の一部をいち早く楽しめるティザー動画を視聴することができる。

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「笑う」

■ツアー情報

梅田サイファー ONE MAN LIVE TOUR “RETURN OF THE 13”

07/05(日)大阪・Zepp Osaka Bayside

07/24(金)愛知・名古屋クラブクアトロ

07/26(日)福岡・DRUM LOGOS

08/09(日)北海道・PENNY LANE24

08/11(火・祝)東京・Zepp Haneda(TOKYO)

■関連リンク

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/

■【画像】「笑う」ジャケット