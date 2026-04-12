梅田サイファー、新曲「笑う」配信リリース決定！3rdアルバム『HAPPY RETENTION』発の新曲＆Remix2曲を収録
梅田サイファーの新曲「笑う」が、4月19日に配信リリースされることが発表された。
■「笑う」は3rdアルバム収録の「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲！
「笑う」は、昨年リリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲で、ユーモアと温かさに満ちた、前向きな人生賛歌に仕上がっている。
さらに、本作には『HAPPY RETENTION』収録楽曲のRemix音源として、「みんなのおかげ - みんなでRemix」「HAPPY RETENTION - Drum and 単位 Remix」の2曲もあわせて収録される。
また、本日よりPre-add／Pre-saveもスタート。Apple MusicおよびSpotifyにて「笑う」を事前予約したユーザーは、特典として収録楽曲3曲の一部をいち早く楽しめるティザー動画を視聴することができる。
■リリース情報
2026.04.19 ON SALE
DIGITAL SINGLE「笑う」
■ツアー情報
梅田サイファー ONE MAN LIVE TOUR “RETURN OF THE 13”
07/05(日)大阪・Zepp Osaka Bayside
07/24(金)愛知・名古屋クラブクアトロ
07/26(日)福岡・DRUM LOGOS
08/09(日)北海道・PENNY LANE24
08/11(火・祝)東京・Zepp Haneda(TOKYO)
■関連リンク
梅田サイファー OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/