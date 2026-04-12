元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 加護亜依 】 イベント出演時のオフショットに ファン反響 「桜の妖精みたい」「いつまでも魅力的」





加護亜依さんは「サクランタン2026 ありがとうございました」と綴り、音楽イベント出演への出演を明かすと、写真をアップ。



投稿された画像では、白いテクスチャー感のあるジャケットに、フリルが可愛らしいショート丈のピンクドレス。薄いストッキングと白いブーツを合わせた、淡いトーンで統一された春らしいコーディネートで、加護亜依さんがポーズを取っています。

加護亜依さんは、片手を腰に当て、もう一方をすっと前方へ伸ばしたポーズで、自信に満ちた穏やかな表情を見せています。



続けて「すごーーく綺麗でしたぁ！」と綴っています。









この投稿にファンからは「最高に素敵です」・「衣装可愛い〜❤」・「いつまでも魅力的やな」・「やっぱりピンクが圧倒的に似合う」・「桜の妖精みたいに素敵なお衣装 あいぼんめっちゃ似合ってる」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】