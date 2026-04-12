“元アイドル”165cmレースクイーン、抜群プロポーション全開！ ドレス姿に絶賛の声集まる
レースクイーンの池永百合が12日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
4月6日に誕生日を迎えた彼女が投稿したのは、バースデー撮影会でのショット。深いスリットの入ったドレスを着用しており、「飾り付け可愛くしてくれたのお気に入りでした 手伝ってくださったファンの皆さん本当にありがとうございました!!」とつづった。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ダントツかわいい」「キレイですね」などの声が相次いでいる。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）
【写真】“元アイドル”165cmレースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」 水着姿も（17枚）
池永は、愛知県出身で身長は165センチ。2015〜2019年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動。現在はレースクイーンやラウンドガールとして活躍している。
4月6日に誕生日を迎えた彼女が投稿したのは、バースデー撮影会でのショット。深いスリットの入ったドレスを着用しており、「飾り付け可愛くしてくれたのお気に入りでした 手伝ってくださったファンの皆さん本当にありがとうございました!!」とつづった。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「ダントツかわいい」「キレイですね」などの声が相次いでいる。
引用：「池永百合」Instagram（@ikenaga_yuri）、X（@ikenaga_yuri）