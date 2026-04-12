伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ57歳、ミニスカのゴルフウェアで美スタイル全開！
一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、12日までにInstagramを更新。ゴルフウェア姿のオフショットを披露した。
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
Instagramでは美しさあふれる近影などを度々投稿しており、今回はゴルフ場での姿を公開。チェック柄のミニスカート、グレーのパーカーで魅せた。特にパーカーはお気に入りのようで「可愛くて街でも着てる」とコメント。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」「すごいステキです!!」などの称賛が寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）