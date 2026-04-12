◆静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ▽リーグ戦 藤枝ＭＹＦＣ１―１（ＰＫ３―２）清水エスパルス（１２日、アイスタ）

Ｊ１清水エスパルスとＪ２藤枝ＭＹＦＣの強化トレーニングマッチが１２日、静岡・ＩＡＩスタジアム日本平で行われ、ＰＫ戦で藤枝が勝利した。

静岡県内で昨年始まったイベントで、Ｊ２ジュビロ磐田と、Ｊ３アスルクラロ沼津を含めた４チームが参加し、ホーム＆アウェー方式のリーグ戦が行われた。沼津がＪＦＬに降格したため、今季は３チームになったものの、大会は継続。この日は天候にも恵まれ、スタンドには３３６２人が集まり、公式戦のような応援合戦が繰り広げられた。

試合は後半７分にＦＷ矢村健のゴールで藤枝が先制も、終了間際に清水ＦＷアフメドフが同点ヘッド。ＰＫ戦を藤枝が３―２で制した。

後半から出場して好セーブを連発した藤枝ＧＫ田口潤人は「３０００人も入っていたんですか？」とビックリ。「公式戦のような雰囲気で気持ちよかったです」と目を細めた。清水の吉田孝行監督も「ありがたいですね」とサポーターの熱意に感謝していた。

１９日はヤマハスタジアムで磐田と清水の試合が組まれている。