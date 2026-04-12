大阪・関西万博の開幕１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｆｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現。テーマ事業プロデューサーとしてシグネチャーパビリオン「ｎｕｌｌ２（ヌルヌル）」を手掛けたメディアアーティストの落合陽一氏が、今年２月１日に死去した国際ジャーナリストで作家の父・落合信彦さんを振り返った。

陽一氏はステージに登壇し、年内に横浜みなとみらいランドマークタワー（横浜市西区）内に常設シアター「ｎｕｌｌ２ｎ（ヌルヌルネクサス）」をオープンし、２７年３月に「２０２７年国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７）」で、新作「ｎｕｌｌ４（テトラヌル）」を公開すると発表した。

サウジアラビアへの出張がキャンセルになった“奇跡”で、父の臨終に立ち会うことがかなったという陽一氏。「ネタニヤフ（現イスラエル首相）からよく手紙が来てましたよ」とサラリと衝撃のエピソードを明かしつつ、「ホモサピエンスの時間感覚で言ったら、ウチのオヤジが死ぬのも俺が死ぬのも一瞬のことですね。ただ国際的な感度は高い人でした。私が博覧会をやってて国際的に人々と語り合ってることにも影響があるのかな。オヤジの口癖は『サラリーマンになるな』でした。自分で自分のことをやってくださいというメッセージを強く受け取っています」と父の影響が現在のプロジェクトなどに反映されていると明かしていた。

落合信彦氏は硬派な国際ジャーナリスト、作家として知られ、１９８７年には「アサヒスーパードライ」（アサヒビール）のＣＭキャラクターにも起用された。