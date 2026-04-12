【最旬白髪ぼかしヘア】ってこんなにイケてるの！？ もっと早くすれば良かったぁああ！！

年齢を重ねて白髪が増えてくると、ヘアカラーのオーダーで悩むことも少なくないはず。白髪をまるでコンプレックスのように“隠す”という発想からは離れて、デザインとして活かしてみませんか？ 髪を筋状に明るくするハイライトと白髪を馴染ませれば、ナチュラルでおしゃれな雰囲気も楽しみつつ、伸びたときの目立ちにくさも叶えられるはず。表参道エリアで、大人女性に似合う「白髪ぼかしヘア」を提案している@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、その魅力を紹介します。

落ち着いた雰囲気の細いハイライト

落ち着いたベースカラーにたっぷり細いハイライトを加えると、その中にふわっと白髪が溶け込んで目立ちにくくなります。白髪と似たニュアンスを足すイメージで、ハイライトはあくまで細めを意識するところがポイント。ダークトーンのオリーブグレージュなら、黒髪部分に多い赤みを抑えて、春らしい透明感のある発色を楽しめそう。

明暗をはっきりさせておしゃれ度アップ

暗いベースと明るいハイライトとで、コントラストを強調すると、ヘアスタイルがグッと立体的な印象へ。トレンド感のあるスリークなボブと合わせても、引き締まったシルエットのままメリハリがついてしゃれ感がアップするはず。シャープなシルエットにありがちな、のっぺり感を回避してワンランク上のおしゃれを楽しめそう。

1ヶ月以上キープできる今っぽい仕上がり

短めで抜け感のあるシャギーボブと組み合わせると、軽やかな動きとハイライトの柔らかさがマッチして、今っぽさたっぷりなヘアスタイルに仕上がるはず。@sakosakosakosakoさんは、「キレイを長持ちさせるコツ」として、「1.5～2ヶ月ごとのメンテナンスカラーで透明感あるハイライトをキープ」とコメント。意外と長持ちするので、忙しい大人女性にもぴったり。

エレガントな地毛風アレンジ

ベースをダークグレージュで整えると、地毛にハイライトをプラスしたエレガントな印象を目指せそう。@sakosakosakosakoさんも「地毛風の暗髪カラーで、伸びてもプリンが目立ちにくい仕上がりに」と、ポイントを解説しています。ハイライトを入れる前に行うブリーチの範囲を限定することで、毛髪へのダメージセーブにも繋がるはず。ヘルシーな美髪で大人のおしゃれを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S