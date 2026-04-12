◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）

悔しさはこれっぽっちもなかった。２点リードの７回１死。カウント３―２から中山が投手方向へ打ち返したゴロが高く弾んで、中前へ抜けた。完全試合、ノーヒットノーランの可能性がなくなってもヤクルトの右腕・高梨裕稔投手は落ち込むことはなかった。「背が３メートルくらいあればいいなと思った」。気持ちを切り替えると続く泉口を遊ゴロに打ち取り、ダルベックを外角への１４５キロ速球で見逃し三振に仕留めて力強くガッツポーズ。「自然に出ました」と笑みを浮かべた。

先発は今季３度目。前回５日の中日戦（神宮）は５回３分の１を投げて被安打７、４失点。「キャッチボール、ピッチングでフォームを微修正しました」。８５球中、４２球と半数を占めた最速１４９キロの速球で相手打線を押し込み、テンポよく投げ込んだ。無四球と制球も安定。６回まで１人の走者も許さず完全試合も視野に入れていたが「いつか打たれるだろうなと思いながら。周りのみんなはたぶん結構意識して、話しかけてこなかったりしてくれたんですけど」とベンチ裏を明かしてくれた。

偉業は逃したものの、７回を被安打１、無四球、無失点の堂々たるピッチング。池山監督は「高めに抜けて一発を食らうことが多かったけど、きょうは真っ直ぐが走ってフォークボールの落ちもよかった」とたたえた。今季は開幕から先発ローテーション入りしたが、先発陣は好調。開幕から３戦目の初勝利に「１個勝ちがつくことによって勢いに乗れると思います。でも、勝ちよりはチームが勝つことが一番」とフォア・ザ・チームを誓っていた。