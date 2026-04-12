BLANKEY JET CITYが、オリジナルアルバム未収録の楽曲を収録した新編成コンピレーション『TRINITY from the shadows』を6月24日にリリースすることが発表された。LP3枚組とCD2枚組という構成になる。

発表が行なわれたのは1991年4月12日のデビューから35年となる2026年4月12日(日)。BLANKEY JET CITY のオフィシャルサイト、X、インスタグラム、YouTubeからそれぞれ新情報が公開された。

加えて、市場で入手困難とされていたオリジナルアルバム10タイトルのCDが、バンド史上初となる最新リマスタリング音源で同日6月24日に再発売されることも発表された。

新編成のコンピレーション『TRINITY from the shadows』は、オリジナルアルバムに未収録のシングル C/W を中心に、シングル A 面やベスト盤のみに収録された楽曲など、全21曲を網羅したコンプリート盤。3枚組のLPは生産限定カラー・ヴァイナル 3枚組スリーヴケース仕様となる。

音質はアナログ・レコーディングされたオリジナル・ マスターテープより、ハイレゾリューションでデジタル・トランスファーし、ダイレクトにカッティングを実施。マスタリング過程による余分なデジタル・リミッティングを一切行わない事により、オリジナルミックスのダイナミックレンジをそのままに再現されているとのことだ。 また同時発売される 2枚組CDの音質は、同じくアナログ・マスターテープから新たにハイレゾリューションを施しての 2026年最新リマスタリングを実施。原音に近い臨場感、立体感のある音像を楽しめる。

また、リマスタリング再発売されるオリジナルアルバムのCDは、オリジナルアートワーク（※当時リリースの初回限定仕様ではありません）によるプラケース仕様で、アルバム全10タイトルをSHMCDでリイシューする。今回の再発にあたり、こちらも現存するアナログ・マスタ ーテープから新たにハイレゾリューションを施しての2026年最新リマスタリングを実施した。

なお今後も、オフィシャルサイトや各種オフィシャルSNSで2026年のリリースに関する情報が アップデートされるとのことだ。

■『TRINITY from the shadows』

LP3枚組 UPJY-9515/7 価格：￥8,800（税込）

（180g 重量盤 / 3色カラー・ヴァイナル / スリーヴケース仕様）

SHM-CD2枚組 UPCY-8107/8 価格：￥3,850（税込） SIDE-A

1​. いちご水

2​. 水色

3​. John Lennon

4​. ハイヒール SIDE-B

1​. フレッシュ

2​. 嫌われ者

3​. ピンクの若いブタ SIDE-C

1​. 左ききの Baby

2​. Don’t Kiss My Tail

3​. ロンドン

4​. ルーディー SIDE-D

1​. ダンデライオン

2​. シェリル

3​. ぺピン SIDE-E

1​. I ♡ TOKYO

2​. コスモス

3​. バナナのとりあい SIDE-F

1​. SATURDAY NIGHT

2​. EXCUSE ME

3​. JET LAG

4​. 黒い宇宙 CD 商品概要：

DISC1：

1​. いちご水

2​. 水色

3​. John Lennon

4​. ハイヒール

5​. フレッシュ

6​. 嫌われ者

7​. ピンクの若いブタ

8​. 左ききの Baby

9​. Don’t Kiss My Tail

10​. ロンドン

11​. ルーディー DISC2：

1​. ダンデライオン

2​. シェリル

3​. ぺピン

4​. I ♡ TOKYO

5​. コスモス

6​. バナナのとりあい

7​. SATURDAY NIGHT

8​. EXCUSE ME

9​. JET LAG

10​. 黒い宇宙 ■コンピレーション AL『TRINITY from the shadows』特典

TOWER RECORDS / アナログ：ジャケット柄スクエア型缶バッジ CD：ジャケット柄スクエアステッカー

HMV / CD・アナログ共通：ジャケット柄スマホサイズステッカー

ディスクユニオン / CD・アナログ共通：両面キーホルダー

Amazon​.co​.jp / CD・アナログ共通 IC カードステッカー

ユニバーサル ミュージック ストア / CD・アナログ共通

TRINITY from the shadows オリジナルポスター（B1）（アーティスト柄）

■オリジナルアルバム（最新リマスタリング盤）リリース情報 ■「Red Guitar and the Truth」

デビュー・アルバムは、ロンドンで、クラッシュやセックス・ピストルズのエンジニアを務めたジャレミー・グリーンのプロデュース。1st シングル「不良少年のうた」「胸がこわれそう」、2nd シングル「TEXAS」収録。（オリジナル発売日：1991年4月12日）

SHM-CD UPCY-8097

価格：￥2,750（税込）

1​. CAT WAS DEAD

2​. 僕の心を取り戻すために

3​. 胸がこわれそう

4​. 不良少年のうた

5​. TEXAS

6​. 公園

7​. ガードレールに座りながら

8​. あてのない世界

9​. 狂った朝日

10​. MOTHER ■「BANG!」

2nd アルバムは、プロデューサーに土屋昌己。エンジニアは、BOΦWYなどを手掛けたマイケル・ツィマリングを起用。3rd シングル「冬のセーター」「クリスマスと黒いブーツ」収録。（オリジナル発売日：1992年1月22日）

SHM-CD UPCY-8098

価格：￥2,750（税込）

1​. RAIN DOG

2​. 冬のセーター

3​. SOON CRAZY

4​. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車

5​. 絶望という名の地下鉄

6​. とけちまいたいのさ

7​. ★★★★★★★

8​. クリスマスと黒いブーツ

9​. Bang!

10​. ディズニーランドヘ

11​. 2人の旅

12​. 小麦色の斜面 ■「C​.B​.Jim」

3rd アルバムも引き続き、プロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。過激な歌詞のため、インディーズで発売された「悪いひとたち」の歌詞の一部を修正して収録。（オリジナル発売日：1993年2月24日）

SHM-CD UPCY-8099

価格：￥2,750（税込）

1​. PUNKY BAD HIP

2​. RED-RUM（夢見る Bell Boy）

3​. D​.I​.J​.のピストル

4​. 死神のサングラス

5​. 12月

6​. ROBOT

7​. ライラック

8​. ヴァニラ

9​. 車泥棒

10​. ICE CANDY

11​. 3104 丁目の DANCE HALL に足を向けろ

12​. 悪いひとたち ■「METAL MOON」

4th アルバムも引き続き、プロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。6曲入であるが、フル・アルバムと引けを取らない完成度の作品。レディオヘッドのプロデュースを手掛けたナイジェル・ゴドリッチがアシスタント・エンジニア時代に参加。（オリジナル発売日：1993年12月1日）

SHM-CD UPCY-8100

価格：￥2,200（税込）

1​. おまえが欲しい

2​. Sweet Milk Shake

3​. Orange

4​. 脱落

5​. 綺麗な首飾り

6​. 鉄の月 ■「幸せの鐘が鳴り響き 僕はただ悲しいふりをする」

5th アルバムもプロデューサーは土屋昌己が担当。タワー・オブ・パワーのホーン・セクションなど、多くのゲスト・ミュージシャンが参加したブランキーの作品群の中では異色の作品。4th シングル「青い花」、5th シングル「風になるまで」収録。（オリジナル発売日：1994年5月25日）

SHM-CD UPCY-8101

価格：￥2,750（税込）

1​. 円を描く時

2​. 親愛なる母へ

3​. 風になるまで

4​. カモメ

5​. 嘆きの白

6​. 螺旋階段

7​. 小さなガラスの空

8​. 幸せの鐘が鳴り響き 僕はただ悲しいふりをする

9​. 砂漠

10​. 青い花 ■「THE SIX」

6th アルバムという形ではあるが、初のベスト・アルバム。1st アルバム 「Red Guitar and the Truth」収録の「ガードレールに座りながら」、「胸がこわれそう」、「Rude Boy[不良少年のうた]」、「僕の心を取り戻すために」は、メンバーの意志でリアレンジし、新録されている。インディーズで発売された「悪いひとたち」の歌詞がカットされていない完全バージョンや6th シングル「Girl / 自由」収録。（オリジナル発売日：1995年3月1日）

SHM-CD UPCY-8102

価格：￥2,750（税込）

1​. ガードレールに座りながら(NEW VERSION)

2​. 胸がこわれそう(NEW VERSION)

3​. D​.I​.J​.のピストル

4​. Rude Boy[不良少年のうた](NEW VERSION)

5​. RAIN DOG

6​. 綺麗な首飾り

7​. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車

8​. 冬のセーター

9​. ディズニーランドへ

10​. 僕の心を取り戻すために(NEW VERSION)

11​. Girl

12​. 青い花

13​. 悪いひとたち(完全 VERSION)

14​. 自由 ■「SKUNK」

7th アルバムも引き続き、プロデューサー土屋昌己が担当し、ロンドンで制作。東芝EMI最後の作品であり、ほぼ3人の演奏によるシンプルな仕上がりとなっている。本作以降、アート・ディレクションは、信藤三雄 (C​.T​.P​.P​.)が手 掛けることになった。7th シングル「くちづけ」収録。

（オリジナル発売日：1995年11月22日）

SHM-CD UPCY-8103

価格：￥2,750（税込）

1​. Skunk

2​. Dynamite Pussy Cats

3​. 15 才

4​. Hell Inn

5​. くちづけ

6​. 斜陽

7​. Snow Badge

8​. Romance

9​. Fringe

10​. Purple Jelly ■「LOVE FLASH FEAVER」

8th アルバムは、ポリドールに移籍し、初の全編セルフ・プロデュースとなった。後期の代表作8th シングル「ガソリンの揺れかた」収録。（オリジナル発売日：1997年6月18日）

SHM-CD UPCY-8104

価格：￥2,750（税込）

1​. プラネタリウム

2​. PUDDING

3​. MICKEY DUCK

4​. 皆殺しのトランペット

5​. 感情

6​. SPAGHETTI HAIR

7​. CANDY STORE

8​. ガソリンの揺れかた

9​. デニス ホッパー

10​. 海を探す ■「ロメオの心臓」

9th アルバムは、インダストリアル、プログラミングを積極的に導入した意欲作。30万枚以上のセールスを記録した最大のヒット・アルバム。10th シングル「赤いタンバリン」、11th シングル「小さな恋のメロディ」収録。（オリジナル発売日：1998年6月 24日）

SHM-CD UPCY-8105

価格：￥2,750（税込）

1​. パイナップルサンド

2​. ぼくはヤンキー

3​. VIOLET FIZZ

4​. 彼女は死んだ

5​. 君の手のひらに

6​. スクラッチ

7​. 赤いタンバリン

8​. ロメオ

9​. HAPPY SUNDAY MORNING

10​. 古い灯台

11​. 幸せな人

12​. ドブネズミ

13​. 小さな恋のメロディ

14​. ハツカネズミ ■「HARLEM JETS」

ソロ活動期間を挟んで、前作「ロメオの心臓」から約2年ぶりの 10th アルバム。ブランキーとして、最後のオリジナルアルバムとなった。15th シングル 「SEA SIDE JET CITY」収録。（オリジナル発売日：2000年5月10日）

SHM-CD UPCY-8106

価格：￥2,750（税込）

1​. SEA SIDE JET CITY

2​. CAMARO

3​. ADVENTURE OF GOOFY

4​. PANTERA

5​. SALINGER

6​. 不良の森

7​. SWEET DAYS

8​. 動物実験撲滅ソング

9​. DERRINGER

10​. リス(STRIP ver​.)

11​. COME ON(VERSION1) ＜オリジナルAL リマスターCD 10タイトル & 『TRINITY from the shadows』予約受付中＞

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TOWER RECORDS / ジャケット柄スクエアステッカー

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