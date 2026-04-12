清水GK梅田透吾のセーブが話題

清水エスパルスは4月11日に行われたJ1百年構想リーグ第10節のサンフレッチェ広島戦で1-1と引き分け、PK戦に4-5で敗れた。

この試合のなかで清水GK梅田透吾が見せた好セーブが話題となっている。

その場面はまだスコアが動いていない前半6分だった。広島がロングスローからエリア内にボールを入れて、チャンスを作り出す。DF荒木隼人が打点の高いヘディングでゴールを狙ったが、GK梅田はこれを横っ飛びで弾き出す。ポストを叩いたボールを回収した広島は、2次攻撃をしかけてFWジャーメイン良がゴールを狙ったが、これも梅田が残していた左足に当たって枠外へ弾き出された。

ジャーメインのシュートはゴールを割ったかどうか微妙だったが、VAR判定の結果、ノーゴールであると認められ、梅田がライン上で2連続のスーパーセーブでゴールを守った。

Jリーグ公式YouTubeチャンネルが「【2連続のスーパーセーブ】開始早々のピンチを守護神・梅田透吾が救う！」と綴り公開すると、「毎試合ありがたすぎる」「梅田神」「梅田、大好き」「凄いな」「梅ちゃんが2連続で守ったって事ですね」「梅田様に感謝です」「ゴールライン線上の魔王？」と梅田のセーブを称える声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）