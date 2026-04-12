◇バスケットボール女子 京王電鉄Wリーグ・プレーオフ決勝第4戦 デンソー70―51トヨタ自動車（2026年4月12日 東京・京王アリーナTOKYO）

3戦先勝方式の第4戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のデンソーがRS1位のトヨタ自動車を退け、3勝1敗で初優勝を果たした。所属18年目の生え抜きエース・高田真希（36）が奮闘し、この日は両チーム最多21得点を量産。プレーオフMVPに輝く活躍を見せた。トヨタ自動車は4季ぶりの頂点を逃した。

大差で迎えたラスト10秒、仲間からボールを渡された高田は、ボールを操りながら感慨に浸った。待ちに待った優勝の瞬間が訪れ、デンソー陣営に歓喜の輪が出来た。優勝インタビューで高田は「最高でーす！ありがとうございます。本当にうれしい」と喜びを口にした。

08年に桜花学園高から加入した高田は、同じチームを貫き、辛酸をなめ続けてきた。「自分自身も初めての優勝でうれしい。この舞台に何度も立って、ファンの方たちと悲しい思いをたくさんしてきた」と振り返る。18年続けてきて、ようやく初めて優勝しました」と実感を込めた。

加入当初はエレベーターチーム。「高3の頃は当時入れ替え戦を戦っていた」と明かし、先輩たちの奮闘で「自分は1部でスタートできたが、2部からスタートしていたかもしれない」と回想する。「何度も諦めたくなる場面もたくさんあった。その中でもやり続け、継続したことが優勝に近づけた」と話した。

日本代表でもあるベテランの高田は「成功する人は、成功するまで続けた人だと思っている。挑戦すると、うまくいかなかったり、思うようにいかない場面がたくさんあって、途中でやめたくなったり、投げ出したくなる場面がたくさんあった。続けていくことで、こうして良いこともあるんだなと自分自身感じた。やり続けることの大切さをこの優勝で感じてもらえたら、私自身も優勝した意義があると思う」と会場のファンに訴えかけた。