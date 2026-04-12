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あす（13日）は晴れ間の出る所が多い見込み

あすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州は雨が降りやすく、北海道も昼前後ににわか雨の所がありそうです。

【写真で見る】日中は25℃以上の夏日になる所も

朝の気温はけさより低い所が多く　北陸・東北はこの時季らしい冷え込み

朝の気温はけさより低い所が多く、北陸や東北はこの時季らしい冷え込みとなりそうです。日中はきょうより高い所が多くなり、関東から西は25℃近くまで上がりそうです。

広い範囲で5月並みの陽気になり、福島で26℃、宇都宮や前橋で25℃など、25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。青森で18℃など、大幅に高くなる所もありそうです。

あす13日（月）の各地の予想最高気温

【あす13日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　：13℃　釧路：12℃
青森　：18℃　盛岡：19℃
仙台　：24℃　新潟：21℃
長野　：23℃　金沢：21℃
名古屋：24℃　東京：24℃
大阪　：24℃　岡山：24℃
広島　：23℃　松江：23℃
高知　：22℃　福岡：22℃
鹿児島：21℃　那覇：28℃

週間予想

火曜日も九州を中心に雨が降りやすく、晴れ間のでる関東などもにわか雨の可能性があります。水曜日は広い範囲で雨となり、本降りになる所もあるでしょう。木曜日は天気が回復に向かいますが、金曜日は再び西から天気が下り坂となる見込みです。

この先も、気温は平年並みか高めで、日曜日は関東から西で25℃くらいまで上がる所もありそうです。