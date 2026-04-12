あす（13日）は晴れ間の出る所が多い見込み

あすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州は雨が降りやすく、北海道も昼前後ににわか雨の所がありそうです。

【写真で見る】日中は25℃以上の夏日になる所も

朝の気温はけさより低い所が多く 北陸・東北はこの時季らしい冷え込み

朝の気温はけさより低い所が多く、北陸や東北はこの時季らしい冷え込みとなりそうです。日中はきょうより高い所が多くなり、関東から西は25℃近くまで上がりそうです。





あす13日（月）の各地の予想最高気温

広い範囲で5月並みの陽気になり、福島で26℃、宇都宮や前橋で25℃など、25℃以上の夏日になる所もあるでしょう。青森で18℃など、大幅に高くなる所もありそうです。

【あす13日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 ：13℃ 釧路：12℃

青森 ：18℃ 盛岡：19℃

仙台 ：24℃ 新潟：21℃

長野 ：23℃ 金沢：21℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：23℃ 松江：23℃

高知 ：22℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：28℃

週間予想

火曜日も九州を中心に雨が降りやすく、晴れ間のでる関東などもにわか雨の可能性があります。水曜日は広い範囲で雨となり、本降りになる所もあるでしょう。木曜日は天気が回復に向かいますが、金曜日は再び西から天気が下り坂となる見込みです。



この先も、気温は平年並みか高めで、日曜日は関東から西で25℃くらいまで上がる所もありそうです。