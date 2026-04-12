あす（13日）晴れ間の出る所が多い見込み ただ九州は雨が降りやすく北海道も昼前後ににわか雨の所がある予想
あす（13日）は晴れ間の出る所が多い見込み
あすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州は雨が降りやすく、北海道も昼前後ににわか雨の所がありそうです。
朝の気温はけさより低い所が多く 北陸・東北はこの時季らしい冷え込み
朝の気温はけさより低い所が多く、北陸や東北はこの時季らしい冷え込みとなりそうです。日中はきょうより高い所が多くなり、関東から西は25℃近くまで上がりそうです。
あす13日（月）の各地の予想最高気温
【あす13日（月）の各地の予想最高気温】
札幌 ：13℃ 釧路：12℃
青森 ：18℃ 盛岡：19℃
仙台 ：24℃ 新潟：21℃
長野 ：23℃ 金沢：21℃
名古屋：24℃ 東京：24℃
大阪 ：24℃ 岡山：24℃
広島 ：23℃ 松江：23℃
高知 ：22℃ 福岡：22℃
鹿児島：21℃ 那覇：28℃
週間予想
火曜日も九州を中心に雨が降りやすく、晴れ間のでる関東などもにわか雨の可能性があります。水曜日は広い範囲で雨となり、本降りになる所もあるでしょう。木曜日は天気が回復に向かいますが、金曜日は再び西から天気が下り坂となる見込みです。
この先も、気温は平年並みか高めで、日曜日は関東から西で25℃くらいまで上がる所もありそうです。