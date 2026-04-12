ハスキー犬が飼い主さんのお膝の上に収まろうとした結果、まるで猫のような姿になってしまって…？投稿は記事執筆時点で49万4000回を超えて表示されており、2万4000件のいいねが寄せられています。

【写真：飼い主の膝の上に乗るハスキー犬→なんとか収まろうとして…まさかの『猫化してしまう光景』】

ハスキー犬が猫化！？

Xアカウント「mui_husky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ムイ」ちゃんが飼い主さんのお膝に乗ってくつろぐ姿です。小型犬ならお膝の上でもゆったりと過ごせますが、体の大きいムイちゃんにとって飼い主さんのお膝は狭すぎます。

それでもなんとかお膝の上に収まろうと、ぎゅっと体を縮こめているムイちゃん。お顔と太ももがくっつくほど思い切り体を丸めている姿は、大型犬というより大きな猫のよう…！

甘えん坊で可愛い

ムイちゃんにはもっと広い場所に移動して、犬らしい体勢でくつろぐという選択肢もあったはずですが、どうしても飼い主さんのお膝の上にいたくて猫化することを選んだのでしょう。

そう思うと満足そうにリラックスしている姿が、たまらなく愛おしくなりますね。飼い主さんも「立派な猫ちゃんだ…」と、甘えん坊で可愛い姿にほっこりしたそうですよ。

この投稿には「かわいい」「微笑ましい」「これは間違いなく犬型のネコwうちの犬型のネコもこんな感じw」「時々猫が犬化して、犬が猫化しますよね笑」といったコメントが寄せられています。

日頃から甘えん坊全開

日頃から甘えん坊全開で過ごしているというムイちゃん。飼い主さんのお腹の上に乗って、抱っこしてもらいながら幸せそうにウトウトしていることもあるそう。なんとドッグランに行った時も走り回って遊ぶことより、寝転がってお腹を撫でてもらうことを楽しんでいたとか。

これからもムイちゃんの可愛い姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「mui_husky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。