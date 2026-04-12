【ひらがなクイズ】1分以内で挑戦！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは大喜びする様子
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、夏の飲み物に入れたいものから、感情が高ぶった時の動作、そして物語に登場する存在まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□り
□□どり
□□に
ヒント：水が冷えて固まったものや、嬉しさのあまり飛び上がって喜ぶこと、そして物語などで見かける小さな空想上の生き物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こお」を入れると、次のようになります。
こおり（氷）
こおどり（小躍り）
こおに（小鬼）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な状態を表す言葉や、喜びを表現する動作、そして空想上の存在が並んでいました。日常的な現象から感情の動きまで、幅広くイメージを広げて言葉を探すことで、脳の検索機能が活発に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、夏の飲み物に入れたいものから、感情が高ぶった時の動作、そして物語に登場する存在まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□どり
□□に
ヒント：水が冷えて固まったものや、嬉しさのあまり飛び上がって喜ぶこと、そして物語などで見かける小さな空想上の生き物を思い浮かべてみてください。
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↓
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正解：こお正解は「こお」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こお」を入れると、次のようになります。
こおり（氷）
こおどり（小躍り）
こおに（小鬼）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な状態を表す言葉や、喜びを表現する動作、そして空想上の存在が並んでいました。日常的な現象から感情の動きまで、幅広くイメージを広げて言葉を探すことで、脳の検索機能が活発に刺激されますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)