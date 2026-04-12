鈴木奈々、体重公開 美ボディライン際立つタンクトップ×ショーパン姿での測定ショットに「健康的」「理想的なスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/12】タレントの鈴木奈々が4月12日、自身のInstagramを更新。タンクトップとショートパンツ姿での体重測定の様子や現在の体重を公開した。
【写真】37歳元ギャルタレント「ボディラインが綺麗」体重測定で美ボディ披露
鈴木は「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と記し、体にフィットした黒いタンクトップとショートパンツ姿で体重計に乗る様子を公開。「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！52．4キロでしたー！身長は154センチです」と体重を明かし、「思ってたよりあんまり増えてなかったです」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「健康的」「理想的なスタイル」「ボディラインが綺麗」「小顔でバランスが素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「ボディラインが綺麗」体重測定で美ボディ披露
◆鈴木奈々、タンクトップ×ショーパンで体重測定
鈴木は「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と記し、体にフィットした黒いタンクトップとショートパンツ姿で体重計に乗る様子を公開。「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました！52．4キロでしたー！身長は154センチです」と体重を明かし、「思ってたよりあんまり増えてなかったです」とつづっている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的」「理想的なスタイル」「ボディラインが綺麗」「小顔でバランスが素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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