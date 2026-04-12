加護亜依（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/12】元モーニング娘。の加護亜依が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニボトムに白いレースタイツの衣装ショットを公開した。

【写真】38歳元モー娘「妖精さん」と話題の衣装ショット

◆加護亜依、ミニ×レースタイツ衣装公開


加護は「サクランタン2026 ありがとうございました すごーーく綺麗でしたぁ！」と11日に奈良県で行われたイベントへの出演を報告。光沢のあるピンクのインナーに白いレース素材のジャケット、ピンクのミニボトム衣装ショットを公開し、透け感のある白いレースタイツと白いブーツを履いた美しい脚を見せている。

◆加護亜依の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「最高にピンクが似合う」「桜の妖精さん」「美脚」「大人可愛くて素敵」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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