◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人が今季３度目の連敗で勝率５割に逆戻りした。門脇を今季初めて１番でスタメン起用するなど打線を組み替えたが、ヤクルトの先発・高梨裕稔投手に７回１死までパーフェクト投球を許すなど、機能しなかった。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、高梨に苦戦した理由を分析。セ・リーグ５球団との対戦が一巡した現時点の巨人の現状を語った。

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それほどの球威はない高梨だったが、真っすぐと変化球のコンビネーションと、高低の投げ分けに翻弄（ほんろう）され、タイミングをずらされたまま、あれよあれよの７回１安打。相手が良かったと言ってしまえばそれまでだが、ボール球に手を出しすぎて助けてしまった。

井上も悪くはない球を投げていた。だが５回、岩田の適時内野安打は捕らないといけない。あえて言えば、あれはミス。接戦をモノにする守りではなかった。

５球団との戦いを終えて７勝７敗の五分。大勢、マルティネスを欠いてスタートしたことを考えると悲観することはないし、むしろ上出来の数字だと思う。ただキャンプから目指してきたのは、攻撃で足を使い、そして守り勝つ野球だったはず。それが実現できているかといえばノーだろう。

浦田や増田陸が、それなりの結果を出していたから、しつこく使うのかと思っていたが、自軍の戦力を見極める期間と考えていたのか、平山を起用するなど試行錯誤が続いている。セ・リーグと一まわりの対戦を経過した今、原点の考えに戻って、足のある浦田、佐々木をスタメンで起用してみたい。（スポーツ報知評論家）