

「黄泉のツガイ」KVポスター（C）Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

TVアニメ『黄泉のツガイ』のオープニングテーマVaundy「飛ぶ時」とエンディングテーマとなるyama「飛ぼうよ」が、４月12日より配信リリースとなった。併せてアニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーも公開された。

【動画】TVアニメ「黄泉のツガイ」ノンクレジットOP＆EDムービー

今作はVaundyがオープニング＆エンディングテーマの両方を書き下ろし、オープニングテーマは自身で、エンディングテーマはyamaが歌唱。さらに、Vaundyが歌うエンディングテーマ「飛ぼうよ」、yamaが歌うオープニングテーマ「飛ぶ時」というスペシャルな音源も同時にリリースされ、作品に登場する”ツガイ”のように、音楽でもオープニングとエンディングがリンクした作品として楽しめる。

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』。2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師」シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。アニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかで、4月4日23時30分より放送がスタートしている。

４月12日より、アニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーも公開された。

なお、「飛ぶ時・飛ぼうよ」は上記の4曲を収録したシングルとして6月10日にCDリリースされることが決定している。

Vaundyコメント

今回、オープニングの「飛ぶ時」、そしてyamaさんに歌っていただいたエンディングの「飛ぼうよ」の、”ツガイ”となる2曲を書き下ろしました。

どちらも大きな「旅立ち」というテーマのもとにふたりの主人公の心情を描く作品にしました。普段より概念的な作品になっているので、それぞれの解釈で自由に楽しんでください。

僕は早くアニメが見たくてうずうずしてます。

yamaコメント

ずっと、飛ばない理由を探していたのかもしれない。血を分けるような大切な誰かを想い、共に「飛ぼうよ」と声を掛け合う、幼気でも凛とした強さを併せ持つ感情に突き動かされた。ひとたび羽ばたけば、禍々しい現実や墜落の危険が待っていようと構わない。ただ広い空を目指して。この楽曲が思い切り駆け出していくように、優しさを込めて歌いました。Vaundyさんに書き下ろしていただくのは二度目ですが、今回も新たな気付きを与えてくれました。作品とともに楽しんでもらえたら嬉しいです。