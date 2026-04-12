「選挙に勝った後の党大会は雰囲気が違う」自民幹事長「喜ぶのはそろそろ終わりに」　憲法改正「機は熟しつつある」

自民党の鈴木幹事長は、12日に開かれた党大会について「選挙に勝った後の党大会は雰囲気が違う」とした上で、「喜ぶのはそろそろ終わりにして政策実現に取り組まなければならない」と述べた。

自民党大会は、東京都内のホテルで開かれ、採択された活動方針では、圧勝した衆院選について「高市政権への高い期待が、自民党への支持と有権者の投票行動に結びついた」などと総括した

大会後に記者団の取材に応じた鈴木氏は、「選挙に負けた後の党大会と勝った後の党大会では、明らかに雰囲気が違う。しかし喜んでいるのは、もうそろそろ終わりにしたい」と述べた。

そして、「国民の期待に応えられなければ失望に変わり、選挙での支持は消えてなくなってしまう」として、「『選挙でよかった』というのは、もう今日ここまでにして、明日からは政策として実現していくことに全力で取り組んでいかなければいけない」と指摘した。

一方、運動方針で「憲法改正原案を国会に提出し、早期の憲法改正実現を目指す」と掲げたことについて、「衆院においては憲法審査会の顔ぶれが変わった。相当、構成が変わり、中身はバラバラかもしれないが、憲法改正に前向きな政党・会派が過半になった」と述べた。

その上で、「従前に比べれば、発議に向けての機は熟しつつあるのではないか」との見方を示した。