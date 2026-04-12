イランとアメリカの初協議は合意に至らず　「進展得られず」バンス副大統領は帰国の途へ　イラン側は協議継続する姿勢示す

パキスタンの首都イスラマバードで行われたアメリカとイランによる戦闘終結に向けた初めての協議は、合意には至らず、出席していたアメリカのバンス副大統領は日本時間の12日の朝に帰国の途につきました。

イスラマバードからFNNバンコク支局・田中剛支局長が中継でお伝えします。

イスラマバードで行われた会見でバンス氏は、「我々は譲歩したがイラン側は強硬な姿勢だった」と強調しました。

バンス副大統領：

良い知らせは21時間以上協議し、イランと多くの実質的な議論を交わした。悪い知らせは合意に至らなかったことだ。

アメリカとイランによる初めての協議は、日本時間の12日朝まで21時間あまりにわたって行われました。

協議後、バンス氏は、トランプ政権の核心的な目標としたイランの核開発の放棄について「イラン側は受け入れないことを選んだ。合意に向けた進展は得られなかった」と振り返り、帰国の途につきました。

その一方で「アメリカの合意案を受け入れるかどうかは、今後見ていくことになる」とも語り、イラン側の出方を見極める姿勢を示しています。

一方、イラン側は「過度な要求が合意を妨げた」「1回の協議で合意に達することを期待すべきではない」として、協議を継続していく姿勢を示しました。

イラン側は一時、「日曜日に2日目の協議が継続して行われる」と発表していましたが、バンス氏のいわば「ドタキャン」で今後のイラン情勢の行方に暗雲が漂っています。