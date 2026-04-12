キャメロンもブレードよりマレット派が急増中 特に人気は「ツノ型の『ファントム5』です」【週間ギアランキング】
パターでは『スコッティ・キャメロン』が好調なセールスを続けている。今週は1位が最新モデルの『スコッティ・キャメロン ファントム』シリーズ、2位に『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』シリーズと1、2位を独占している。どちらも定価8万円を超えているが人気がある。今年の販売状況についてPGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに話を聞いた。
【週間ギアランキング】4位以下の順位を発表！ オデッセイのパターが4機種もランクイン
「スコッティ・キャメロンを購入する人は新製品の情報に対してすごく敏感。新作の『ファントム』シリーズも発売日初日に店舗に来て購入される方が多かったですね」 スコッティ・キャメロンと言えば松山英樹選手などが使っている『ニューポート』シリーズなどブレードが定番だが、その傾向は変わってきたのか？ 「もちろん今もブレード型は人気ですが、今年はマレット型もよく売れています。特に人気があるのがツノ型の『ファントム5』です」 近年、PGAツアーではマレット型を使う選手が急速に増えた。その影響もあって、「スコッティ・キャメロン」でもマレット型の売上げが伸びているようだ。 パターランキング1位 スコッティ・キャメロン ファントム2位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル3位 ピン スコッツデール ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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