ブレードよりもマレット人気が急増中

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パターでは『スコッティ・キャメロン』が好調なセールスを続けている。今週は1位が最新モデルの『スコッティ・キャメロン　ファントム』シリーズ、2位に『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』シリーズと1、2位を独占している。どちらも定価8万円を超えているが人気がある。今年の販売状況についてPGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに話を聞いた。 

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「スコッティ・キャメロンを購入する人は新製品の情報に対してすごく敏感。新作の『ファントム』シリーズも発売日初日に店舗に来て購入される方が多かったですね」 スコッティ・キャメロンと言えば松山英樹選手などが使っている『ニューポート』シリーズなどブレードが定番だが、その傾向は変わってきたのか？ 「もちろん今もブレード型は人気ですが、今年はマレット型もよく売れています。特に人気があるのがツノ型の『ファントム5』です」 近年、PGAツアーではマレット型を使う選手が急速に増えた。その影響もあって、「スコッティ・キャメロン」でもマレット型の売上げが伸びているようだ。 パターランキング1位　スコッティ・キャメロン ファントム2位　スコッティ・キャメロン スタジオスタイル3位　ピン スコッツデール ※データ提供：矢野経済研究所◇　◇　◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！　関連記事「あなたのクラブもあるかも？　女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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