王者『スリクソン ZXi5』を脅かすのはミズノ!? 『JPX ONE』効果でアイアンも売れていた！【週間ギアランキング】
アイアンでは「スリクソン ZXi5」が不動の1位をキープしており、圧倒的な人気を誇っている。2位にも同じダンロップの「ゼクシオ14」がランクイン。ダンロップが上位を占めているが、ライバルになりそうなメーカーはいないのか？PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治にアイアンの販売状況について取材した。
【週間ギアランキング】4位以下は？ 『ZXi 5』を脅かすミズノのアイアンは6位にランクイン
「もちろん『スリクソン ZXi5』は安定して売れ続けるロングセラーモデルです。一方、3月以降に売上げを伸ばしているのがミズノのアイアンです。今年発売した『JPX S40』や、昨年の『M-13』を購入する人が明らかに増えました」なぜ、ミズノのアイアンは売上げを伸ばしているのか？「今年はドライバーで『JPX ONE』シリーズが話題になりましたが、それが良いキッカケとなりミズノのゴルフクラブ全体に波及しています。特にアイアンの試打を希望する人が増えました。試打をするとミズノの打感の良さや完成度の高さを評価して購入しています」海外メーカーではドライバーが売れると、フェアウェイウッドやユーティリティの売上げが伸びる傾向がある。しかし、ミズノはアイアンの人気につながり、ミズノブランド全体があらためて評価されつつある。（アイアンランキング）1位 スリクソン ZXi52位 ゼクシオ143位 ピン G440 ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新クラブもいいけど“ちょい古”名器もあなどれない！ 関連記事「あなたのクラブもあるかも？ 女子プロが使用する名器図鑑」をチェック
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