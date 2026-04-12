大分県内に住む10代後半の女性が先月から行方がわからなくなっていて、警察は接点があったとみられる58歳の男をきょう死体遺棄の疑いで逮捕し、山中で身元不明の遺体を発見しました。

死体遺棄の疑いで逮捕・送検されたのは、大分市の姫野忠文容疑者（58）です。

記者

「ただいま午前9時半です。県警の捜査関係者が続々と山中に入っていきます」

姫野容疑者は先月上旬、豊後大野市の山中に年齢や性別不明の遺体を遺棄した疑いがもたれています。

警察は先月4日、10代後半の女性が行方不明になったという家族からの届け出を受けて捜査した結果、姫野容疑者の関与が浮上し、きょう未明に逮捕。供述に基づき山中を捜索した結果、午後1時半前、身元不明の1人の遺体を発見しました。

記者

「午前10時ごろの容疑者の自宅前です。1時間ほど前から警察が出入りし、捜査が進められています」

姫野容疑者は女性の殺害についてほのめかす供述をしているということで、警察は発見した遺体の身元や死因について確認を進めることにしています。