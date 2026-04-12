南條愛乃、待望の6thオリジナルアルバム発売決定！
声優・歌手 南條愛乃が、約2年8カ月ぶりとなる待望の6thオリジナルアルバムを2026年8月12日にリリースすることが決定した。
本作は、例えば「静」と「動」という「対極」する2つの世界を表現。それぞれのコンセプトを2枚のミニアルバム形式で構成するという、彼女の表現力の深淵に触れる意欲的な作品となっている。
今作の制作にあたり、南條愛乃本人に加えて、シーンを代表する多彩なクリエイター陣が集結した。菊田大介（Elements Garden）、藤間 仁（Elements Garden）、井内舞子、丸山真由子、KOTOKO、齋藤真也といった盤石の布陣に加え、中沢伴行ら初めて楽曲を手掛ける作家陣の参加も決定。至高のサウンドワークが「対」の世界観を鮮やかに彩る。
アルバムには2026年7月リリースのゲーム『グリザイア 集結の百果』主題歌「グレイズブレンダー」や、遊技機『魔女と野獣』主題歌「Nemesis」といったタイアップ曲、これらに書き下ろしの新曲を加えた、全14曲収録（予定）。
「初回限定盤 A」には、2024年7月7日に神奈川県民ホールで開催された「南條愛乃 Live Tour 2024 〜LIVE of The Fantasic Garden〜 supported by animelo」のライブ映像を収録。「初回限定盤 B」には、ミュージックビデオに加え、ファン待望の人気バラエティ企画最新作「南條一間 〜シーズン8〜」（全6話）が収められる。
さらに、公式通販サイト「ワーナーミュージック・ストア（WMS）」では、限定のオリジナルグッズが付属する豪華盤（WMS限定盤）の発売も予定されており、ファンにとっては見逃せないリリースとなりそうだ。
●リリース情報
南條愛乃6thオリジナルアルバム
「タイトル未定」
8月12日発売
予約はこちらから
https://nanjoyoshino.lnk.to/6thAL
【初回限定盤 A（2CD＋Blu-ray）】
価格：￥9,900（税込）
特製スリーブケース、デジパック仕様
＜Blu-ray＞
ライブ映像「南條愛乃 Live Tour 2024 〜LIVE of The Fantasic Garden〜 supported by animelo」（2024/7/7開催、神奈川県民ホール大ホール）を収録
【初回限定盤 B（2CD＋Blu-ray）】
価格：￥8,800（税込）
特製スリーブケース、デジパック仕様
＜Blu-ray＞
MV、「南條一間〜シーズン8〜」（6話）を収録
【通常盤（2CD）】
価格：￥4,400（税込）
＜Disc1＞※全形態共通
7曲収録予定
＜Disc2＞※全形態共通
7曲収録予定
WMS限定盤
【WMS限定盤 A】
価格：￥13,200（税込）
初回限定盤 A＋撮りおろしフォトブックA（24P）＋アクリルスタンド（2体）
【WMS限定盤 B】
価格：￥12,100（税込）
初回限定盤 B＋撮りおろしフォトブックB（24P）＋B2半裁タペストリー
店舗別オリジナル特典
アニメイト：(初回限定盤A / B対象)A4クリアファイル&L判ブロマイドANIMATE ver.
※通常盤はL判ブロマイドANIMATE ver.のみとなります。
ゲーマーズ：L判ブロマイドGAMERS ver.＆缶バッジ(56mm)
タワーレコード：L判ブロマイドTOWER RECRODS ver.
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：A4クリアポスター
セブンネットショッピング：アクリルキーホルダー
ソフマップ：アクリルパネル（L判）
ワーナーミュージック・ストア：複製サイン入りポストカード ※形態別絵柄
※WMS限定盤は店舗別オリジナル特典対象外となります。
※一部のCDショップ（およびネットショッピングサイト）では特典プレゼントを実施していない場合がございます。
※一部のネットショッピングサイトでは、「特典付き」と「特典なし」のカートがございますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早目のご予約をお勧めします。
※特典に関するお問い合わせは、直接各CDショップ（およびネットショッピングサイト）にてご確認ください。
関連リンク
南條愛乃オフィシャルサイト
https://wmg.jp/yoshino-nanjo/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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声優