◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）

中日の高橋宏斗投手が、５回６安打３失点で今季２敗目を喫した。

０―０の５回だった。前川の右前打と近本への四球で２死二、三塁となり、中野の左中間への二塁打で先制点を献上。続く森下にも１５６キロの初球を中前に運ばれ、さらに２点を追加された。続く佐藤輝にも、１５２キロの初球を左翼線に運ばれた。なおも２死満塁のピンチは木浪から空振り三振を奪って切り抜けたが、痛恨の３失点。初球打ちで、たたみかけてきた阪神打線を止められず「初球は、慎重にもっといけたらよかった。（失点が）１点だったら、まだ勝負は分からなかった。あそこで食い止めたかった」と悔やんだ。

チームは今季２度目の完封負けで、阪神に同一カード３連敗を喫した。連敗ストップを託されていた右腕は「（連敗の）流れを止めるのが僕の仕事だった。すごく責任を感じています」と落胆。借金は今季ワーストの８に膨らみ、開幕から１４試合目で首位・阪神とのゲーム差は７・５まで広がった。