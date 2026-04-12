「私はこう生きるしかなかった…」母の歪んだ期待によって壊された人生【夫を狙う相談女 第19話】
■これまでのあらすじ
職場の部下に心を許し、あげくは訴えられた夫・斗真。夫の無実の罪を暴いた妻・澪は、夫婦関係を終わらせようとする。しかし必死に懇願する夫の様子に、澪は再構築を選ぶ。一方、深山は職場で「相談女」と揶揄され、孤立していた。彼女の抱える闇は気になるが、澪にできることはもうない。そう思っていたある日…。
職場の部下に心を許し、あげくは訴えられた夫・斗真。夫の無実の罪を暴いた妻・澪は、夫婦関係を終わらせようとする。しかし必死に懇願する夫の様子に、澪は再構築を選ぶ。一方、深山は職場で「相談女」と揶揄され、孤立していた。彼女の抱える闇は気になるが、澪にできることはもうない。そう思っていたある日…。
【浅田澪 Side Story】
深山さんは、ずっと母親の歪んだ期待を背負わされて生きてきたようです。その期待に応えることができない自分を「出来損ない」だと言っていました。
自分の子どもがそこまで追い詰められるまで、自分の苦しさを押し付ける母親が存在するのだろう。深山さんはどんな想いでずっと母親のそばにいたのか…私には想像することすらできませんでした。
深山さんが今後どんな人生を歩むのかは、もう私たちには関係がなく、きっと知ることもないでしょう。ただ深山さんが自分のためだけの人生を送れるように…祈っています。
※この漫画は実話を元に編集しています
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この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。
©haikeisouko, francescomou,Metro Hopper- stock.adobe.com
脚本:みゆき、イラスト:のばら
(ウーマンエキサイト編集部)