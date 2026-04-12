３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

【新華社蘭州4月12日】中国甘粛省の臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる包家嶺は、山肌が赤褐色と灰白色に交互に連なり、空から見ると薄切りにした羊肉を並べたように見える。

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）

３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県に広がる「羊肉の薄切り」のような地形。（ドローンから、臨夏＝新華社記者／張智敏）