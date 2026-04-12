「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）

ロッテが九回に追いつかれ、延長の末敗れた。このカード負け越しとなり、リーグ最速で１０敗目を喫した。

敗戦の中で、２年目の広池は７回１安打無失点、８三振を奪い、無四球の好内容。今季初、プロ入り２度目の先発だったが、長いリーチを生かしたダイナミックなフォームから、最速１５４キロの直球に、スプリット、チェンジアップが効果的。さらに最遅１０５キロのカーブを織り交ぜ、緩急差４９キロを利用して翻弄した。

緊迫した投手戦だったが、「自分のピッチングでどんどん強気に攻めていこうと思って投げていました」と振り返る。自己採点は「９０点」。満点に足りない分は「ヒット１本打たれたあのボールは、インコース要求だったんですけど甘く入って。次はなくしていこうかなと思います」と反省した。

サブロー監督は「良かったですね。文句ないと思います」と絶賛。今後については「先発で回すと思います。基本日曜日で、体調見ながら回すことになるかもしれないですけど」とローテ入りを明言した。