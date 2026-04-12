◇明治安田J1百年構想リーグ第10節 鹿島 2―0 川崎F（2026年4月12日 U等々力）

首位・鹿島が敵地で川崎Fを破り、2試合ぶりの勝利を挙げた。

前節は水戸にPK戦で敗れて連勝が7で止まったが、仕切り直しの後半戦初戦で伝統の勝負強さを発揮。昨年7月にリーグ戦最後の黒星を喫していた敵地でリベンジを果たし、首位固めに成功した。

相手に主導権を握られた前半をGK早川友基の好守などでしのぐと、スコアレスで折り返した後半8分にFW鈴木優磨がPKを沈めて先制ゴールを決めた。自陣CKの守備からFW田川亨介がドリブルでロングカウンターを繰り出し、MF松村優太のシュートのこぼれ球に反応したMF三竿健斗が相手のファウルを誘発。これで得たPKをエースが右隅に流し込んだ。さらに同19分、セットプレーの流れから左サイドの鈴木が大きな弧を描くようなクロスを放り込むと、ファーサイドに走り込んだFWレオ・セアラが右足で押し込んで追加点を奪った。

終盤はしたたかな試合運びで川崎Fの反撃をしのいで逃げ切り。追加タイムには昨年4月に左アキレス腱を断裂していたMF師岡柊生が途中出場し、約1年ぶりの公式戦復帰を果たした。