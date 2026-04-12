穴の開いたシカの革を手にする入舩郁也さん＝2026年2月、神戸市中央区

獣害対策で捕獲されたニホンジカの「まるごと1頭有効活用」を掲げるアパレル企業がある。神戸市に本社を置く「メリケンヘッドクォーターズ」で、シカ革のバッグや財布などを作り、ジビエのレストランや精肉店も経営。骨まで生かし「命を無駄にせず、生活に新しい文化を広めたい」と代表は話す。（共同通信＝鈴木理明）

理念を込めた服飾雑貨がそろうのは、神戸阪急本館の店舗「ハイカラブルバード神戸」。しなやかで手になじむバッグは兵庫県内に生息するシカの皮を加工したもの。骨灰を混ぜて焼いた陶器も渋い光沢を放つ。同じ商品でも個体差があり、風合いが違うのが魅力だ。

「利活用できていないものを製品にしたかった」と代表の入舩郁也さん（58）。アウトドア好きの父の影響で幼少期から山に出かけ、顔なじみの猟師からシカが処分される実情を聞いていたといい、別のアパレルメーカーから独立し2000年に同社の前身企業を設立。ものづくり対象としてシカに挑むことにした。

当初は、野生のシカの流通システムが見当たらず、猟師らの人脈づくりから地道に進めた。自ら県内各地に足を運び入手ルートを開拓したが、皮はきれいなものばかりではなく銃弾の痕や傷がある場合もあり、状態が良好ではない皮をどう生かすかが課題だった。

そのような皮の資源化は服のボタン作りから始まり、さまざま試して最適だったのが、塩と菜種油でもみ上げる兵庫・姫路の伝統技術「白なめし」の革。洗濯しても服に色が移らない利点があり、天然製法で素材を生かせる手応えをつかんだ。

人の縁も生かした。創業時から知る障がい者作業施設の運営者に相談し、革をくりぬき、貼り合わせる加工を依頼。就労支援につながった。アパレル企業の枠を超えて鹿肉専門のレストランや肉の販売にも乗り出し、まるごと1頭有効活用の仕組みを確立した。

「1枚の皮をどう使い、どうすれば捨てるものをなくせるか、毎晩頭で組み立てている」と入舩さん。活用の道はもっとあると思っている。

◎農作物の鳥獣被害 農林水産省によると、野生鳥獣が食い荒らすなどした農作物被害金額は2024年度、全国で約188億円、被害面積は約4万4千ヘクタールに上る。兵庫県によると、対策のため同年度に県内で捕獲されたシカは約4万2千頭。このうちの多くは埋設処分や猟師らの自家消費に回り、食肉やペットフードなどへの利活用率は約33％となっている。

獣害対策で捕獲されたニホンジカの皮を使って作られたバッグ

シカの骨灰を混ぜて焼いた陶器＝2026年2月、神戸市中央区

シカ革で作られたボタン