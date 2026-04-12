リステッド・忘れな草賞

12日、阪神競馬場でリステッド・忘れな草賞（芝2000メートル）が行われ、今村聖奈騎手騎乗の7番人気ジュウリョクピエロ（牝3、寺島良）が大外から一気に差し切り、5月24日に行われるG1優駿牝馬（オークス）の有力候補に浮上した。豪快なレース内容に競馬ファンも仰天している。

ジュウリョクピエロはスタートから後方を追走。14頭立ての最後方からレースを進めた。3コーナーから徐々に進出し、大外を回りながら直線に入ると、一気に先頭に躍り出た。そのまま突き抜け、最後は流しながら2馬身1/2差をつけて完勝した。

芝2戦目で見せた驚きのパフォーマンスに競馬ファンも騒然。「こんな圧勝すんの！？」「これオークス馬やん」「今年のオークス馬、桜花賞じゃなくてこっちに出てた？」「大外まわして全員ぶち抜いたんだ」「大外枠最後方からすごい切れ味」などと、称賛の声が相次いだ。

ジュウリョクピエロは父オルフェーヴル、母ハッピーヴァリュー（母の父ゼンノロブロイ）の血統。ダートで3戦した後に芝に転戦。1勝クラスからの連勝となった。



（THE ANSWER編集部）