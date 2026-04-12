グラウンドの真ん中に飛び出し…見せたジャンプ力に驚愕

プロ野球の試合では“裏方”のはずのボールボーイが、グラウンドのど真ん中で見せた超ファインプレーにファンの賛辞が止まらない。

12日に仙台市の楽天モバイルで行われた楽天―オリックス戦は6回1死二塁、打席に鈴木大地が立った場面でタイムがかかった。風にあおられて舞うビニール袋。グラウンドの真ん中に飛び出して、ジャンプ一番この袋をつかみ取り、さっとポケットに入れて立ち去ったのがボールボーイだった。スタンドからは歓声が上がり、放送席も思わず「このナイスキャッチです！」と実況。スロー再生までされるほどの好守だった。

試合を配信した「パーソル パ・リーグTV」が公式Xに「ボールボーイの超ファインプレー」と題してこの場面を公開すると、ファンから「昇給！！！！」「今日一番のハイライトはこれでしたね」「一生保存してるやろなこの子」「目の前で見てめっちゃ笑った」「今日イチの拍手」「お立ち台に登らせたげて！」と賛辞が殺到。

さらに各球団のファンから「うちの外野やらないか？」「ショート少ないんで守ってもらっていいですか？」と勧誘の声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）