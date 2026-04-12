政治ジャーナリストの青山和弘氏、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・原西孝幸が１２日、報道番組「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ ＴＶ）に出演。京都・園部小学校に通う小学６年生の安達結希くん（１１）の行方がわからなくなっている件についてコメントした。

現場の捜索状況などをまとめたＶＴＲを見た後、青山氏は「本当にどこでどのようにしているのかってのはわからないから、捜索範囲も広いから難しいですよね」と指摘。「私ね、野中（広務）官房長官の番記者をやってて、園部出身なんですよ。だから本当にこのあたりよく行ったことがあって、あの辺ちょっと奥に入ると結構山深いんですよね。だから本当に探すのも、人の目が行き届いてないところも多いと思うから、本当難航してるんじゃないかなというふうに察せられますね」と心配げに語った。

原西は「こんだけ情報が出てこないことがあるんだという感じですよね」と素直な感想を吐露し、「通学時間帯に小学生が通学してるじゃないですか。で、親御さんも送っているっていうことは、絶対一方方向の流れなんですよ。それに逆らう動きがあったら、絶対誰か見てると思うんですけど、それがいないっていうのがもうすごく不思議なんですよ」と首をひねった。

その上で「だから、親御さんもどうしたらいいのかっていうふうに思っていると思うので、できるだけ早く見つかればいいなと思いますけどね」と胸を痛めていた。