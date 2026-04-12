「上半身」の細見えに！【ハニーズ】体型カバーも叶う♡「大人の救世主トップス」

薄着になるにつれて、気になるのはボディライン。すっきり見えを狙えるトップスが頼りになりそうです。そこで今回は【ハニーズ】から、体型カバーを狙える大人に嬉しいトップスをピックアップしました。お出かけや通勤にも使える、上品で可愛いデザインにも注目です。

プリーツのラインが華やぎとスッキリ見えを演出

【ハニーズ」「プリーツ使いブラウス」\2,980（税込）

たっぷりのプリーツに、ふんわり広がるシルエットで華やかに見える1枚。縦ラインを強調するプリーツのおかげで、可愛さと同時にスッキリとした印象も狙えます。気になる上半身をさりげなくカバーしつつ、軽やかな雰囲気に仕上がるのが魅力。ジャケットやパンツも品のあるものを合わせれば、オフィスやセレモニーシーンにもマッチしそうです。

重たくないのにちょうどよく隠せるバランスが◎

【ハニーズ】「7分袖アクセ付ドルマントップス」\2,680（税込）

季節の変わり目にちょうどいい、7分袖のドルマントップス。手首や首まわりのスッキリ感で抜け感を出しつつ、ゆとりのあるシルエットや長めの丈が気になる部分を自然にカバーしてくれそうです。アクセサリー付きで3,000円以下と、コストパフォーマンスの高さも魅力。UVカット機能も備わった頼れる1枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M