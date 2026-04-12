明日13日(月)は、近畿〜東北は晴れて、最高気温25℃以上の夏日の所もあるでしょう。東京都心でも朝と日中の気温差が10℃以上と大きいため、重ね着など服装でうまく調節しましょう。

13日(月) 近畿〜東北は晴れて夏日の所も

明日13日(月)は、近畿〜東北は晴れる所が多く、最高気温は所々で25℃以上の夏日になる見込みです。



【13日(月)予想最高気温】

27℃:甲府

26℃:福島

25℃:水戸・宇都宮・前橋・熊谷・岐阜・京都など

24℃:仙台・東京都心・名古屋・大阪など





東京都心や名古屋、大阪も24℃予想と、夏日に迫る暑さとなりそうです。ただ、朝は名古屋で11℃、東京や大阪で13℃など、羽織る物がないとヒンヤリします。重ね着など、服装でうまく調節しましょう。

九州・四国〜南西諸島は朝の通勤・通学から雨具が必要

明日13日(月)は、西から前線がのびてくるでしょう。前線や湿った空気の影響で、九州や四国、南西諸島では雨が降るでしょう。九州南部では、ザッと雨脚の強まる時間帯もありそうです。一方、高気圧が大陸から張り出してくるため前線は北上できず、近畿〜東北では晴れる所が多い見込みです。



一方、北海道は寒気の影響で変わりやすい天気となるでしょう。晴れ間も出ますが、昼前〜夕方は急な雨や雷雨にご注意下さい。

気温と服装これみて安心

気温と服装の目安ですが、一般的に25℃以上の日は半袖で過ごせますが、25℃を下回ると長袖シャツがちょうどよくなります。20℃を下回るとシャツにカーディガンを重ね着すると快適に。15℃を下回るとセーター、10℃くらいになるとトレンチコートが活躍します。さらに10℃を下回るようになるとコートが必要になります。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。季節の変わり目で、気温差の大きな時期です。体調管理にご注意ください。