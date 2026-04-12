「私は肉派ですが…」高嶋ちさ子、姉・みっちゃんと“大好物”の寿司ランチ楽しむ オフショットに反響「みっちゃん、幸せそー」「仲良し姉妹だね」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が11日、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さんと共に、姉妹で“寿司ランチ”を楽しむ様子を披露した。
【動画】「みっちゃん、幸せそー」「仲良し姉妹だね」“大好物”の寿司をおいしそうにほお張る姉・みっちゃん
高嶋は「私は肉派ですが、みっちゃんはお寿司が大好物 先日二人でカウンター席でランチしました」とつづり、カウンターの隣に座る未知子さんがおいしそうに寿司をほお張る姿を動画で紹介。
姉の嗜好に合わせて店選びを行った高嶋は「良い妹でしょ」と得意げにつづり、未知子さんの様子については「すご〜く喜んで調子乗って、嘘とか作り話いっぱいしてました（笑）」と楽しそうに明かしていた。
コメント欄には「みっちゃんおいしい物食べる時イイ顔してる〜」「みっちゃん、幸せそー」「みっちゃん、すごいうれしそうに食べてるね」「優しいなぁ。お姉ちゃんといいコンビだね」「仲良し姉妹だね」「良い姉、良い妹です」「幸せな姉妹 ずーっと応援してます」など、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「みっちゃん、幸せそー」「仲良し姉妹だね」“大好物”の寿司をおいしそうにほお張る姉・みっちゃん
高嶋は「私は肉派ですが、みっちゃんはお寿司が大好物 先日二人でカウンター席でランチしました」とつづり、カウンターの隣に座る未知子さんがおいしそうに寿司をほお張る姿を動画で紹介。
姉の嗜好に合わせて店選びを行った高嶋は「良い妹でしょ」と得意げにつづり、未知子さんの様子については「すご〜く喜んで調子乗って、嘘とか作り話いっぱいしてました（笑）」と楽しそうに明かしていた。
コメント欄には「みっちゃんおいしい物食べる時イイ顔してる〜」「みっちゃん、幸せそー」「みっちゃん、すごいうれしそうに食べてるね」「優しいなぁ。お姉ちゃんといいコンビだね」「仲良し姉妹だね」「良い姉、良い妹です」「幸せな姉妹 ずーっと応援してます」など、さまざまな声が寄せられている。