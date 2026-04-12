犬の水を飲む脱走したハムスターと、後ろで見ていた犬の反応がTikTokで話題になっています。投稿から38.6万回以上再生され、「ガブ飲みされてるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：脱走したハムスターが『犬の水を飲んだ』結果→後ろで犬が見ていて…想定外の展開で見せた『困惑の様子』】

おかしな状況に困惑するラブちゃん

話題の投稿をしたのは、ビションプーのラブちゃんとハムスターと暮らしている「rabuchanandhamus」さん。登場するのは、ビションプーのラブちゃんとハムスターのラキちゃん。

とある日、ラキちゃんは脱走し、ラブちゃん専用の水飲み場にたどり着いたのでした。ラキちゃんは喉が渇いたのか、いつもより明らかに大きなお皿から水を飲み始めたといいます。

たまたま発見したラブちゃんは、目を丸くしてフリーズしていたとか。ラキちゃんの後ろから「え、ラキちゃん？なんでそこにいるの？」と、パニック手前の困惑顔で見つめていたんだそう。

必死なラキちゃんと見つめるラブちゃん

水を飲もうと必死に体を伸ばすラキちゃん。ハムスターがこんなにも体が伸びることにも驚かされますね。ラブちゃんはというと、首を前に伸ばしたり傾げたり、なかなか気づかないラキちゃんに困惑している様子だったとか。

ラブちゃんは水飲み場を占領されているのに、順番を待つように見つめていたといいます。怒って追い払おうともせず見守る姿に、ラブちゃんの温厚な性格が表れているかのようですね。

終わらない給水タイムの結末は…？

ラキちゃんの給水タイムは予想以上に長く、ラブちゃんも「まだ飲むの…？」と少し呆れ気味な表情だったとか。それでも吠えたり手を出さないやさしさは、種族を超えた深い絆かもしれません。

結局、ラブちゃんは最後まで気づいてもらえなかったそう。小さな子が小さな子を気遣う、世界一平和でほのぼのするお水のシェアタイムは、静かに幕を閉じたのでした。

この投稿には「怒らないで見守るのかわいい」「正面からどんなお顔か見たい」「ハムスターってそんな前に伸びるの？」「わんちゃんってこんな戸惑うのｗ」「ハムちゃんデカくない？」など、ラブちゃんの健気な仕草に魅了される人と、ラキちゃんの身体能力へのツッコミも多く見られました。

投稿者である「rabuchanandhamus」さんのアカウントでは、ビションプーのラブちゃんと自由奔放なハムスターたちの、愉快な日常がたくさん公開されています。種族を超えたかわいいやりとりに癒されてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「rabuchanandhamus」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。