牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、１２番人気のジッピーチューン（美浦・林徹厩舎、父ロードカナロア）が３着に激走した。

１１番枠に入ったジッピーチューンは五分のスタートを切ったが、後方でエネルギーを温存。後方から２番手の位置を進んだ。４コーナーでも厳しい位置取りだったが、直線の進路はインを選択。馬群を縫うように上がってくると、上がり最速タイの３３秒７の末脚を駆使し、３着に食い込んだ。関東からの長距離輸送を経て、馬体重は６キロ減の４２２キロとデビュー以来、最低の馬体重だったが、今後に希望を抱かせる結果となった。

勝ったのは１番人気のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で勝ちタイムは１分３１秒５。５番人気のギャラボーグ（西村淳也騎手）が２着。１２番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が３着に入った。

西村淳也騎手（ギャラボーグ＝２着）「勝ち馬は強かったですね。陣営も一生懸命、手を尽くしてくれましたし、また巻き返せるように頑張ります」

北村友一騎手（ジッピーチューン＝３着）「返し馬で乗った時は、体は減っているなかで、すごく力強いフットワークをしてくれました。出来はいいと感じました。ゲートに入って、一度出された時にテンションが盛り上がってしまって、イレ込みました。そこが心配でしたが、レース自体はスムーズに折り合いもついて、インコースをロスなく走れたのが、最後の伸びにつながりました。テンションが課題になりますが、穏やかにレースにいけるようになればと思います」

川田将雅騎手（アイニードユー＝４着）「最後まで全力で、素晴らしい走りをしてくれました」