◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

４月１２日に阪神競馬場で３歳牝馬３冠の第一戦、桜花賞・Ｇ１（芝１６００メートル）が行われ、松山弘平騎手とコンビを組んだ阪神ＪＦ覇者のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が２馬身半差で勝利し、Ｇ１・２連勝を飾った。

この勝利で、同馬の生産牧場のノーザンファームは２３年リバティアイランド以来、４年連続の桜花賞制覇となった。また、先週行われた大阪杯も生産馬のクロワデュノールが勝利し、２週続けてのＧ１制覇と勢いは止まらない。中島文彦ＧＭは「道中で行きたがったところもあったんですけど、すぐに落ち着きを取り戻して、最後はすごいいい脚で伸びていたので本当に良かったです。本当に強かったですね。阪神ＪＦから体重も減ることなく、ゆっくりと成長しながら、最初から（ここを）狙って、順調に今日まで来られたのが一番良かったかなと思います」と圧巻Ｖをうれしそうに振り返った。

母のエピセアロームも同牧場の生産馬で、芝１２００メートルの重賞で２勝を挙げた名牝だ。スターアニスにもそのスピードがしっかりと受け継がれている。同馬の下には２歳のエフフォーリア産駒、当歳のシュネルマイスター産駒、４月５日に生まれたばかりのモーリス産駒（いずれも牝馬）がいる。中島文彦ＧＭは「２歳も１歳も順調に来ています。お母さんもすごいスピードのある血統でしたけど、子供たちにもそれがしっかり出てくれていますからね」と、一族の今後の活躍にも期待を込めた。