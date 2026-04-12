俳優の安田顕（52）が11日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつてついた驚きのウソについて語った。

安田は北海道の室蘭出身。「ただね、雪が降らないもんですからね。積もらないんです、風で流されるから」と意外な事実を打ち明けた。

そのため「小学校の時は、アイススケートだったんですよ」と安田。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「僕ら小樽は雪が降るんで、スキー派なんですよ」と明かし、「だから（安田は）体育の授業、スケートじゃないですか」と紹介した。

安田は「だから僕は北海道出身だから、スキーが滑れると思われていたけど、スケートなんです」と言い、かつて東野圭吾氏原作で渡辺謙が主演を務めたスキー場が舞台のドラマ「白銀ジャック」（2014年）に出演したが、「“安田さん北海道だよね？スキー滑れる？”って聞かれた時に、即座に“はい滑れます”って言った」とウソをついたとした。

どうしてかと問われ「役が欲しいから」と明言。加藤が「えっ？室蘭で滑れないのに？」と仰天すると「そのあと必死に練習したんです」と回顧。「実際に（撮影に）入ったらバレバレでしたね」とぶっちゃけて笑わせた。