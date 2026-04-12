八木愛月（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の八木愛月が4月11日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を披露した。

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◆八木愛月、ショーパン私服ショット公開


八木は「モノトーンにポニーテール」と記し、私服ショットを投稿。黒い大きなリボンをつけたポニーテールのヘアスタイルで、フロントに華やかなフリルのついた白いブラウスと黒いレザーのショートパンツ、黒いロングブーツのモノトーンのコーディネートを公開し、スラリとした美しい脚を見せている。

◆八木愛月の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ポニテにデカリボン可愛すぎる」「コーデセンスが神」「スラッとしててスタイル抜群」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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