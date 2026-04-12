AKB48初“研究生センター”、美脚際立つショーパンモノトーン私服に反響「スラッとしててスタイル抜群」「コーデセンスが神」
【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の八木愛月が4月11日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を披露した。
【写真】AKB初“研究生センター”「スタイル抜群」と話題の美脚コーデ
八木は「モノトーンにポニーテール」と記し、私服ショットを投稿。黒い大きなリボンをつけたポニーテールのヘアスタイルで、フロントに華やかなフリルのついた白いブラウスと黒いレザーのショートパンツ、黒いロングブーツのモノトーンのコーディネートを公開し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ポニテにデカリボン可愛すぎる」「コーデセンスが神」「スラッとしててスタイル抜群」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】AKB初“研究生センター”「スタイル抜群」と話題の美脚コーデ
◆八木愛月、ショーパン私服ショット公開
八木は「モノトーンにポニーテール」と記し、私服ショットを投稿。黒い大きなリボンをつけたポニーテールのヘアスタイルで、フロントに華やかなフリルのついた白いブラウスと黒いレザーのショートパンツ、黒いロングブーツのモノトーンのコーディネートを公開し、スラリとした美しい脚を見せている。
◆八木愛月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ポニテにデカリボン可愛すぎる」「コーデセンスが神」「スラッとしててスタイル抜群」「脚長くて綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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