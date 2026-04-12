１１日、キックオフの準備をする両チームの選手。（常州＝新華社記者／李博）

【新華社常州4月12日】中国江蘇省常州市の常州オリンピックスポーツセンタースタジアムで11日、同省アマチュアサッカーリーグ「蘇超」の開幕戦が行われ、常州チームと南通チームが対戦した。

１１日、開幕式でパフォーマンスを披露する出演者。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、試合前の記念撮影に臨む常州チーム。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、試合に臨む両チームの選手。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、開幕式でパフォーマンスを披露する出演者。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、試合前の記念撮影に臨む両チームの選手。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、スタンドで常州チームの巨大なユニフォームを掲げ応援するサポーター。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、開幕式でパフォーマンスを披露する出演者。（常州＝新華社記者／李博）

１１日、開幕式でパフォーマンスを披露する出演者。（常州＝新華社記者／李博）