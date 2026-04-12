【恋の共通ぺーパーテスト】受けてみる？恋愛経験豊富な美女が迷える男子に恋愛指南
25人の美女vs恋愛迷子芸人！新型恋愛バラエティ「チャンスのチワワ」（水曜深夜1時30分）。初回4月8日（水）の放送から、「恋の共通ペーパーテスト」を紹介。
【動画】恋愛迷子男子が「恋の共通ペーパーテスト」にチャレンジ
恋愛経験豊富な女子“チワワちゃん”が恋愛迷子男子を様々な方法で指南し、恋のチャンスをゲットできるようにする恋愛育成番組。MCはみなみかわ、ベッキーと“チワワちゃん”こと25人の美女が、恋愛迷子芸人トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）の恋愛力を高める！
まずは、恋愛におけるハプニングやトラブルにどう対応するかを「恋の共通ペーパーテスト」。恋愛迷子男子の回答を、ベッキー＆チワワちゃんが「アリ」「ムリ」でジャッジ。
【第1問】彼女が「もしかしたら私ちょっと太ったかも」と言ってきたら、どう答える？
布川の回答「『太ってないでしょ！俺が太ってるように見えるからもっと太ってよ』と言って自分のお腹を最大限に出して見せる」に、チワワちゃんのジャッジはアリ22人、ムリ4人。
チワワちゃん的に“アリ”の意見は、「これ言われたら笑っちゃう。一緒にいて楽しそう」「ネガティブを明るく変えてくれる。“まっいっか”となりそう」と。ベッキーは「前半の言葉だけだと物足りないけど、お腹を見せるのが笑いになるからセットでいい」と解説。
一方、“ムリ”の意見は、「あまりお腹が出てない人に言われたらバカにしてるのかなと思う」「『太ってない』だけでなく、『太っててもかわいい』と言ってほしい」「悩んでいる時に、『もっと太って』と冗談で返されると『はぁ？』とムカつく」とのこと。
みちおの回答「この世にあなたの質量が増えて嬉しい」には、アリ14人、ムリ12人。
“アリ”の意見は「言い方が面白いから、笑いが勝つ」「笑って腹筋が割れてダイエットできそう」「重いくらい好きなのが嬉しい」「愛が見えて、もっと太っちゃおうかなって思う」と肯定的。
一方、“ムリ”の意見は、「ふざけてる」と怒りの声が多数。ベッキーも「この会話が無駄すぎる。“好き”は伝わるけど、現状は褒めていない」とダメ出し。
この質問に対するチワワちゃんからの恋愛指南をまとめると、女子が真剣に悩んでいる時、ふざけすぎるのは禁物。そして「かわいい」を付け加えるのが必須！
【第2問】彼女が「私に何か言う事ない？」と言ってきたが、心当たりが山ほどある。何と答える？
布川の回答「『今日付き合って〇日記念日でしょ？』と言って、他は忘れててもそれを覚えてるというところを見せる」には、アリ8人、ムリ18人と、チワワちゃんたちから大ブーイング。
ベッキーは、「はぐらかしてる感じがするし、適当に話題を変えようとしているのが苦しすぎる。これを言ったことによって、疑惑から確定になる」と。他の“ムリ”派からも、「これ言ってきたらガン詰め確定」「女の子の不安な気持ちに気付きながらごまかすのが嫌」と厳しい意見が。
少ないながらも“アリ”の意見も。しかし、「一回ふざけてくれた方がこっちも強く言えるので、ガン詰めするための足掛かりとしてはいい」「記念日を覚えてくれていたことで機嫌が回復するので、あとは核心をつかむため泳がせる」と、後のガン詰めは確定⁉
みちおの回答「ある！言うことある!!これから言うよ…好きだよ」には、アリ18人、ナシ8人。
“アリ”派は、「『好き』って言われたら、何でも許しちゃう」「あと一言、『心配させちゃった』と言ってくれたら」と。ベッキーも「不安な時に一番欲しいのは、『好きだよ』っていう直球。これが一番聞きたい」と、女性の心理を代弁。
“ムリ”派からは、「『好き』じゃ弱い。『結婚しよう』まで言うべき」「疑惑の追及は“結婚きっかけ”のアシスト」と、さらに一歩進んだ要求が⁉
この質問に対するチワワちゃんからの恋愛指南をまとめると、疑惑がある時は中途半端にごまかすのは厳禁。「好きだよ」「不安にさせてごめん」などの言葉で安心させてあげること。
女心がわからない…恋愛がうまくいかない…とお悩みの恋愛迷子のみなさん、チワワちゃんの恋愛指南を参考にチャンスをつかんで！「チャンスのチワワ」（水曜深夜1時30分）は、「TVer」「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】恋愛迷子男子が「恋の共通ペーパーテスト」にチャレンジ
恋の共通ペーパーテスト「太ったかも」と言われたら？
恋愛経験豊富な女子“チワワちゃん”が恋愛迷子男子を様々な方法で指南し、恋のチャンスをゲットできるようにする恋愛育成番組。MCはみなみかわ、ベッキーと“チワワちゃん”こと25人の美女が、恋愛迷子芸人トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）の恋愛力を高める！
まずは、恋愛におけるハプニングやトラブルにどう対応するかを「恋の共通ペーパーテスト」。恋愛迷子男子の回答を、ベッキー＆チワワちゃんが「アリ」「ムリ」でジャッジ。
【第1問】彼女が「もしかしたら私ちょっと太ったかも」と言ってきたら、どう答える？
布川の回答「『太ってないでしょ！俺が太ってるように見えるからもっと太ってよ』と言って自分のお腹を最大限に出して見せる」に、チワワちゃんのジャッジはアリ22人、ムリ4人。
チワワちゃん的に“アリ”の意見は、「これ言われたら笑っちゃう。一緒にいて楽しそう」「ネガティブを明るく変えてくれる。“まっいっか”となりそう」と。ベッキーは「前半の言葉だけだと物足りないけど、お腹を見せるのが笑いになるからセットでいい」と解説。
一方、“ムリ”の意見は、「あまりお腹が出てない人に言われたらバカにしてるのかなと思う」「『太ってない』だけでなく、『太っててもかわいい』と言ってほしい」「悩んでいる時に、『もっと太って』と冗談で返されると『はぁ？』とムカつく」とのこと。
みちおの回答「この世にあなたの質量が増えて嬉しい」には、アリ14人、ムリ12人。
“アリ”の意見は「言い方が面白いから、笑いが勝つ」「笑って腹筋が割れてダイエットできそう」「重いくらい好きなのが嬉しい」「愛が見えて、もっと太っちゃおうかなって思う」と肯定的。
一方、“ムリ”の意見は、「ふざけてる」と怒りの声が多数。ベッキーも「この会話が無駄すぎる。“好き”は伝わるけど、現状は褒めていない」とダメ出し。
この質問に対するチワワちゃんからの恋愛指南をまとめると、女子が真剣に悩んでいる時、ふざけすぎるのは禁物。そして「かわいい」を付け加えるのが必須！
彼女の「私に何か言う事ない？」に、どう答える？
【第2問】彼女が「私に何か言う事ない？」と言ってきたが、心当たりが山ほどある。何と答える？
布川の回答「『今日付き合って〇日記念日でしょ？』と言って、他は忘れててもそれを覚えてるというところを見せる」には、アリ8人、ムリ18人と、チワワちゃんたちから大ブーイング。
ベッキーは、「はぐらかしてる感じがするし、適当に話題を変えようとしているのが苦しすぎる。これを言ったことによって、疑惑から確定になる」と。他の“ムリ”派からも、「これ言ってきたらガン詰め確定」「女の子の不安な気持ちに気付きながらごまかすのが嫌」と厳しい意見が。
少ないながらも“アリ”の意見も。しかし、「一回ふざけてくれた方がこっちも強く言えるので、ガン詰めするための足掛かりとしてはいい」「記念日を覚えてくれていたことで機嫌が回復するので、あとは核心をつかむため泳がせる」と、後のガン詰めは確定⁉
みちおの回答「ある！言うことある!!これから言うよ…好きだよ」には、アリ18人、ナシ8人。
“アリ”派は、「『好き』って言われたら、何でも許しちゃう」「あと一言、『心配させちゃった』と言ってくれたら」と。ベッキーも「不安な時に一番欲しいのは、『好きだよ』っていう直球。これが一番聞きたい」と、女性の心理を代弁。
“ムリ”派からは、「『好き』じゃ弱い。『結婚しよう』まで言うべき」「疑惑の追及は“結婚きっかけ”のアシスト」と、さらに一歩進んだ要求が⁉
この質問に対するチワワちゃんからの恋愛指南をまとめると、疑惑がある時は中途半端にごまかすのは厳禁。「好きだよ」「不安にさせてごめん」などの言葉で安心させてあげること。
女心がわからない…恋愛がうまくいかない…とお悩みの恋愛迷子のみなさん、チワワちゃんの恋愛指南を参考にチャンスをつかんで！「チャンスのチワワ」（水曜深夜1時30分）は、「TVer」「ネットもテレ東」で見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！